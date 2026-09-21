Найдено предполагаемое место усыпальницы Нефертити

Группа археологов под руководством экс-министра древностей Египта Мамдуха эль-Дамати нашли новые доказательства того, что за стенами гробницы фараона Тутанхамона существуют скрытые помещения.
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