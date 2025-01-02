Депутат призвал СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок

По мнению Бориса Чернышова, действия "экстрасенсов" часто граничат с мошенничеством и требуют правовой оценки Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал запретить транслировать в СМИ предсказания астрологов и гадалок.
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