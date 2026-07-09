Трамп выбил из Испании платежи в НАТО угрозами эмбарго

Испания «полностью искупила вину» после того, как согласилась на запрос о «многочисленных платежах» НАТО, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One, сообщило издание El Periódico 9 июля на официальном портале.
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