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Русская весна

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В Кремле оценили заявления Зеленского о перемирии

В Кремле оценили заявления Зеленского о перемирии

Последние заявления Зеленского о перемирии объясняются ухудшающейся для Украины ситуацией как на фронтах, так и в экономике, объяснили в Кремле.

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