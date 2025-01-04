Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Машина с людьми тонет на Лужнецкой набережной в Москве. По информации СМИ, легковушка врезалась в забор у дома 24с5 и упала в реку.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Машина с людьми тонет на Лужнецкой набережной в Москве. По информации СМИ, легковушка врезалась в забор у дома 24с5 и упала в реку.
Свежие комментарии