Царьград Коллаж Царьграда Одна из главных тем диалога США и России — раздел территорий и сфер влияния.
Одесса не достанется никому: Трамп отдаст России многое, но кто получит основную выгоду?
Комментарии
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Семен Демин
Судя по результатам телефонного разговора, именно колония.
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6 час.
Семен Демин
Ничего Трамп России не отдаст. Хорошо хоть Крым не отнимет. Наша элитка уже поплыла от очаровательной улыбки Трампа. Не понятно только, за что погибли сотни тысяч наших военных и гражданских.
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6 час.
Людмила Лиханова
Одесса может САМА по примеру других республик, вошедших добровольно в Россию это сделать. И не только Одесса. Так что пока все рассуждения это просто словеса...уверена, что дальше ждет много нежданчиков.
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2 час.
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