СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А ты не сравнивай! Лучше СДЕЛАЙ! И попытайся поискать разницу между экономикой России и Китая! А также в отношении к ...Опыт КНР, который...
  • Мария
    У неё не все дома! Одно то, что носится с портретом царя Николая, настораживает....Нам только вброса идеи монархизма ...Немного постарела...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Жить спокойно ему не дадут. О слишком много знает и наверняка припас немало компромата на ВСЕХ. Так что скорее всего ...Зеленский на гран...

Одесса не достанется никому: Трамп отдаст России многое, но кто получит основную выгоду?

Одесса не достанется никому: Трамп отдаст России многое, но кто получит основную выгоду?

Царьград Коллаж Царьграда Одна из главных тем диалога США и России — раздел территорий и сфер влияния.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Судя по результатам телефонного разговора, именно колония.
Ответить
6 час.
Семен Демин
Ничего Трамп России не отдаст. Хорошо хоть Крым не отнимет. Наша элитка уже поплыла от очаровательной улыбки Трампа. Не понятно только, за что погибли сотни тысяч наших военных и гражданских.
Ответить
6 час.
Людмила Лиханова
Одесса может САМА по примеру других республик, вошедших добровольно в Россию это сделать. И не только Одесса. Так что пока все рассуждения это просто словеса...уверена, что дальше ждет много нежданчиков.
Ответить
2 час.
наверх