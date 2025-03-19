Одесса не достанется никому: Трамп отдаст России многое, но кто получит основную выгоду?

Ничего Трамп России не отдаст. Хорошо хоть Крым не отнимет. Наша элитка уже поплыла от очаровательной улыбки Трампа. Не понятно только, за что погибли сотни тысяч наших военных и гражданских.

Людмила Лиханова

Одесса может САМА по примеру других республик, вошедших добровольно в Россию это сделать. И не только Одесса. Так что пока все рассуждения это просто словеса...уверена, что дальше ждет много нежданчиков.