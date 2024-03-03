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Гендиректор фирмы застрелился после посиделок в гаражах на Камышовой

При осмотре автосервиса правоохранители нашли склад боеприпасов. В ночь на субботу правоохранителям поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе на Камышовой улице находится человек с огнестрельным ранением в голову.

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