Гендиректор фирмы застрелился после посиделок в гаражах на Камышовой

При осмотре автосервиса правоохранители нашли склад боеприпасов. В ночь на субботу правоохранителям поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе на Камышовой улице находится человек с огнестрельным ранением в голову.
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