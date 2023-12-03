Международный праздник, посвящённый проблемам инвалидов, отмечается в день 3 декабря Юлия СкворцоваВо всем мире проблемы инвалидов считаются одной из важных тем, которая касается положения человека с особыми потребностями в обществе.
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