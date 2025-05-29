Владимир Зеленский пытается привлечь канцлера ФРГ Фридриха Мерца к удару ракетами Taurus по Крымскому мосту, и если немецкого политика не остановить, то война между Германией и Россией может начаться уже в июне 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии