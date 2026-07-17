Катар: Министерство внутренних дел на короткое время выпустило предупреждение, призывающее жителей страны оставаться дома из-за угрозы безопасности; Вскоре тревога была снята примерно в 04:15 по местному времени (01:15 по Гринвичу), и власти заявили, что ситуация в стране вернулась в норму.