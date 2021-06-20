За сутки в России подтверждено 17611 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 8305 2 Московская область 1638 3 Санкт-Петербург 1019 4 Нижегородская область 249 5 Республика Бурятия 235 6 Воронежская область 196 7 Республика Крым 178 8 Ростовская область 165 9 Свердловская область 165 10 Тверская область 148 11 Новосибирская область 144 12 Красноярский край 143 13 Брянская область 139 14 Забайкальский край 135 15 Иркутская область 135 16 Пермский край 130 17 Саратовская область 122 18 Кировская область 116 19 Краснодарский край 116 20 Ленинградская область 115 21 Архангельская область 113 22 Оренбургская область 113 23 Омская область 112 24 Республика Башкортостан 111 25 Кемеровская область 106 26 Смоленская область 105 27 Хабаровский край 104 28 Ульяновская область 102 29 Калининградская область 101 30 Челябинская область 101 31 Алтайский край 98 32 Мурманская область 97 33 Ярославская область 97 34 Волгоградская область 97 35 Тульская область 95 36 Приморский край 95 37 Республика Саха (Якутия) 92 38 Ханты-Мансийский автономный округ 88 39 Республика Карелия 87 40 Владимирская область 85 41 Республика Коми 83 42 Тюменская область 83 43 Пензенская область 81 44 Курская область 80 45 Ставропольский край 77 46 Белгородская область 75 47 Самарская область 72 48 Ивановская область 69 49 Республика Дагестан 68 50 Севастополь 66 51 Республика Хакасия 66 52 Тамбовская область 66 53 Сахалинская область 64 54 Костромская область 64 55 Вологодская область 62 56 Калужская область 60 57 Рязанская область 60 58 Псковская область 59 59 Липецкая область 59 60 Орловская область 56 61 Амурская область 53 62 Республика Чувашия 53 63 Астраханская область 51 64 Удмуртская Республика 48 65 Томская область 47 66 Новгородская область 42 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 36 68 Республика Мордовия 36 69 Курганская область 29 70 Республика Татарстан 29 71 Республика Калмыкия 27 72 Республика Марий Эл 27 73 Республика Алтай 26 74 Кабардино-Балкарская Республика 22 75 Республика Тыва 20 76 Республика Адыгея 16 77 Камчатский край 15 78 Карачаево-Черкесская Республика 15 79 Чеченская Республика 15 80 Республика Северная Осетия-Алания 11 81 Магаданская область 10 82 Республика Ингушетия 10 83 Еврейская автономная область 7 84 Ненецкий автономный округ 3 85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 316 826 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.