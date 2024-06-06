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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанату «Арсенала», боднувшему Кина головой, запретили посещать матчи и назначили 80 часов работ. Потасовка началась после того, как болельщик назвал Роя «дрочилой»

Как сообщает The Telegraph, 43-летний Скотт Лоу, который боднул Кина головой во время матча против «Манчестер Юнайтед», был признан виновным в нападении.

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