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Татар-информ

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Пустозеров сыграет в четвертом звене в матче с «Локомотивом»

Пустозеров сыграет в четвертом звене в матче с «Локомотивом»

Фото: ak-bars.ru Казанский «Ак Барс» объявил состав на домашнюю игру с ярославским «Локомотивом».

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