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Царьград

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Ямпольская поддержала устные экзамены для ЕГЭ по истории к 2030

Ямпольская поддержала устные экзамены для ЕГЭ по истории к 2030

Советник Президента России Елена Ямпольская одобрила предложение главы Рособрнадзора Анзора Музаева о введении устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам и экзамену по истории для 9-х классов к 2030 году.

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