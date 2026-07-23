Ямпольская поддержала устные экзамены для ЕГЭ по истории к 2030

Советник Президента России Елена Ямпольская одобрила предложение главы Рособрнадзора Анзора Музаева о введении устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам и экзамену по истории для 9-х классов к 2030 году.
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