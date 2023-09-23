Politiki.net Многие хотят жить по Закону - многие, но далеко не все. Особенно много "отказников" от российского закона среди мигрантов.
"Готовы отстаивать свое право на протестах" - это конечно апогей мигрантской самонадеянности
Комментарии
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Леонид Попивняк
Студ.отряды были только два месяца....июль-август.....по себе знаю.....и была такая присказка...."Грузины - воруют.....Азербайджанцы - торгуют.....Армяне - строят"......все "шабашники" в основном были родом из Армении......
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12 мин.
Леонид Руси
Один молодой бригадир таджиков мне хвастался что у него в Москве есть сын. И он говорил, что бьёт его потому, что он русский. Они так похожи на хохлов по степени мании величия и тоже под знаком Девы... Верить им нельзя.
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9 мин.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
На минималке будут работать за 3000? Да не гони . 5-7 в день зарабатывают если сельхозработы. 200-250 за вахту на всех рудниках Сибири и дальнего востока. Дворника казаха найди? За минималку сами пашите. Работяги. А сейчас зарплаты вообще сравнялись в Казахстане и России. Многие учителя и врачи в России получают по 100-150 штук? А-то и воды нет ,и света нет, и тепла нет. Гонево.
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6 мин.
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