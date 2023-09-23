"Готовы отстаивать свое право на протестах" - это конечно апогей мигрантской самонадеянности

Леонид Попивняк Студ.отряды были только два месяца....июль-август.....по себе знаю.....и была такая присказка...."Грузины - воруют.....Азербайджанцы - торгуют.....Армяне - строят"......все "шабашники" в основном были родом из Армении......

Леонид Руси Один молодой бригадир таджиков мне хвастался что у него в Москве есть сын. И он говорил, что бьёт его потому, что он русский. Они так похожи на хохлов по степени мании величия и тоже под знаком Девы... Верить им нельзя.