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Газета.ру

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Вратарь клуба НХЛ "Рейнджерс" Шестеркин выбыл из-за травмы до конца сезона

Вратарь клуба НХЛ "Рейнджерс" Шестеркин выбыл из-за травмы до конца сезона

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман со ссылкой на заявление клуба в соцсети X.

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