Сетевая торговая платформа Thunder Terminal взломана

Информация об эксплойте на сетевой торговой платформе Thunder Terminal была раскрыта сегодня, когда злоумышленник перевел 86,5 ETH (что эквивалентно 192 000 долларам) на Railgun, сообщил сетевой сыщик ZachXBT через свой Telegram-канал.
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