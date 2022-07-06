3 генерала МВД стали фигурантами уголовного дела

Сразу три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полицейскими в Санкт-Петербурге, которое возбудил центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).
Сразу три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полицейскими в Санкт-Петербурге, которое возбудил центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).
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