Как Сергей Головкин стал одним из самых жестоких серийных убийц СССР и почему следствие так долго шло по ложному следуМаньяк «Фишер» (Сергей Головкин) во время следственных действийМВД РФ 19 октября 1992 года милиция задержала Сергея Головкина — зоотехника Московского конного завода №1, которого позже признали виновным в убийстве 11 подростков.