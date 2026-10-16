Как Сергей Головкин стал одним из самых жестоких серийных убийц СССР и почему следствие так долго шло по ложному следуМаньяк «Фишер» (Сергей Головкин) во время следственных действийМВД РФ 19 октября 1992 года милиция задержала Сергея Головкина — зоотехника Московского конного завода №1, которого позже признали виновным в убийстве 11 подростков.
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