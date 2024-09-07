Татарстанстат: Реальные зарплаты в РТ выросли на 10,4%

За первое полугодие 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
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