Гендиректор ГК "Алроса" рассказал Путину о развитии холдинга

Группа компаний "Алроса" сохраняет лидерство на мировом рынке добычи алмазов. О том, как удается достигать таких результатов в условиях санкций, рассказал сегодня Владимиру Путину гендиректор Павел Маринычев на встрече в Кремле.
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