НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

1 подписчик

Гендиректор ГК "Алроса" рассказал Путину о развитии холдинга

Гендиректор ГК "Алроса" рассказал Путину о развитии холдинга

Группа компаний "Алроса" сохраняет лидерство на мировом рынке добычи алмазов. О том, как удается достигать таких результатов в условиях санкций, рассказал сегодня Владимиру Путину гендиректор Павел Маринычев на встрече в Кремле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии