Вооруженные силы России поразили логистический центр «Новая почта» в городе Ровно. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .
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