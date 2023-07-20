В настоящее время NASA собирает луноход VIPER размером с тележку для гольфа

﻿﻿НАСА в настоящее время собирает луноход VIPER размером с гольф-кар. Космический корабль отправится к темным полярным кратерам Луны в поисках ледяных отложений, которые будущие астронавты могут использовать для производства пригодного для дыхания воздуха и ракетного топлива.