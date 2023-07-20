В настоящее время NASA собирает луноход VIPER размером с тележку для гольфа

НАСА в настоящее время собирает луноход VIPER размером с гольф-кар. Космический корабль отправится к темным полярным кратерам Луны в поисках ледяных отложений, которые будущие астронавты могут использовать для производства пригодного для дыхания воздуха и ракетного топлива.
Популярные статьи
- Президентским указом вносятся изменения «в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление»
- Самозарядка «Зверобой» позволяет поражать цели на расстоянии двух километров
- Вторая Мировая: день за днём. 25 июня 1941 года. Четвёртый день Великой Отечественной войны
Свежие комментарии