В Орловской области создан оперштаб по предотвращению угроз сепаратизма, экстремизма и национализма

Губернатор Клычков подписал приказ о создании в Орловской области оперштаба «по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии