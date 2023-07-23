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Политолог Марков: глава Украины Зеленский ведет переговоры о подключении стран НАТО к силовому контролю над зерновой сделкой

Политолог Марков: глава Украины Зеленский ведет переговоры о подключении стран НАТО к силовому контролю над зерновой сделкой

Президент Владимир Зеленский в настоящий момент ведет переговоры о подключении государств Североатлантического альянса к силовому контролю над соглашением по вывозу зерна из украинских портов.

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Комментарии
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Петр Паринов
Зеня обеспокоен не зерновой сделкой, а тем, что теперь через порты нельзя будет завозить оружие и технику окраине...
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
🤡🐏🤡🐧🤡🦆🤡🤣😂😅
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11 час.

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