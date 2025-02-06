США начинают конфликт с БРИКС, первой в списке идет ЮАР

Глобальная дипломатия выходит на новый, хотя и неприемлемый уровень. Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х заявил, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).
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