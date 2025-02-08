В Петербурге высокое давление вывело из строя китайские автомобили

С чувствительностью электронной системы столкнулись владельцы полноприводных версий Haval Jolion Рекордно высокое атмосферное давление, которое в Петербурге держится уже в течение двух дней и превышает отметку в 791 миллиметр ртутного столба, привело к неожиданным последствиям для владельцев китайских кроссоверов Haval Jolion тульской сборки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии