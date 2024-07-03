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Грабли немецких канцлеров

Грабли немецких канцлеров

Чтобы вы не подумали, что всё это выдумки политблогеров, цитируем прямиком из Die Welt: «Шольц надеется на неудачное выступление Rassemblement National (партия Ле Пен «Национальное объединение»).

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