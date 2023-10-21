300 фактов о Екатеринбурге. Наследие братьев Агафуровых

Факт № 273. В одно время с купцами-старообрядцами, которые оставили большой след в истории и культуре Екатеринбурга, здесь жила семья купцов-мусульман, чье имя до сих пор встречается в местных топонимах, – Агафуровы.
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