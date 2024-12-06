NC: новый 3D биопринтер ускорил печать человеческих тканей в 10 раз

С помощью новой технологии станет возможно печатать нужные ткани для операционных.Новейшая технология биопечати, которую разработали учёные из Пенсильванского университета, имеет возможность значительно ускорить процесс создания тканей — в 10 раз быстрее по сравнению с существующими методами.