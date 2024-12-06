Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    есть орешник ) цацкаться как прежде уже не будут)по хорошему удалять его с кланом от власти надоКадыров пошёл про...
  • Leon Dan
    Да вот, например, пусть Захарова об этом выскажется. Особенно интересно её мнение в части отмазывания. Или не рискнет...Мария Захарова на...
  • Leon Dan
    Пехотинец берега путает. Не к добру это. Но всё-таки надо его на место ставить. И прекращать поголовное вооружение ег...Кадыров пошёл про...

NC: новый 3D биопринтер ускорил печать человеческих тканей в 10 раз

NC: новый 3D биопринтер ускорил печать человеческих тканей в 10 раз

С помощью новой технологии станет возможно печатать нужные ткани для операционных.Новейшая технология биопечати, которую разработали учёные из Пенсильванского университета, имеет возможность значительно ускорить процесс создания тканей — в 10 раз быстрее по сравнению с существующими методами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх