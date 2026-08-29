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Царьград

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В ВСУ погибла первая женщина-заключенная из «Скалы», убившая собственную дочь

В ВСУ погибла первая женщина-заключенная из «Скалы», убившая собственную дочь

В рядах ВСУ зафиксированы первые потери среди женщин-заключенных.Как рассказал РИА Новости источник в русских силовых структурах, речь идет о батальоне «Шквал» из состава 425-го отдельного штурмового полка «Скала».

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