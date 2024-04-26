Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хуситы атаковали танкер Andromeda Star в Красном море и сбили дрон MQ9

Хуситы атаковали танкер Andromeda Star в Красном море и сбили дрон MQ9

Йеменская шиитская вооруженная группировка «Ансар Алла» (хуситы) заявили о нападении на британский нефтяной танкер Andromeda Star в Красном море.

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