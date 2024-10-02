В Госдуму внесли проект о штрафах до 60 млн рублей за фиктивную регистрацию

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий штрафы до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента.
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