Путин оценил место РФ в мировом рейтинге по запасам редкоземельных металлов

Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов, сообщил президент РФ Владимир Путин автору программы «Москва.
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