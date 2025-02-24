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Путин оценил место РФ в мировом рейтинге по запасам редкоземельных металлов

Путин оценил место РФ в мировом рейтинге по запасам редкоземельных металлов

Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов, сообщил президент РФ Владимир Путин автору программы «Москва.

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