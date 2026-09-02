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Царьград

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Исследование показало опасность: Эль-Ниньо достиг максимальной силы

Исследование показало опасность: Эль-Ниньо достиг максимальной силы

Такая информация получена, благодаря кораллам. Причины и последствия явления. Учёные обнаружили признаки того, что в последние десятилетия феномен Эль-Ниньо стал заметно мощнее и начал чаще достигать экстремальных значений.

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