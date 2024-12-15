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Кандидат на пост канцлера ФРГ заявил о политической изоляции Шольца

Кандидат на пост канцлера ФРГ заявил о политической изоляции Шольца

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц находится в состоянии политической изоляции в Евросоюзе. Такое заявление сделал кандидат на пост канцлера от оппозиционного блока «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, сообщает DPA.

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