Кандидат на пост канцлера ФРГ заявил о политической изоляции Шольца

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц находится в состоянии политической изоляции в Евросоюзе. Такое заявление сделал кандидат на пост канцлера от оппозиционного блока «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, сообщает DPA.