Покупателей порадует нововведение в продуктовых магазинах

В России покупатели смогут съедать продукты в магазине до их оплаты, сообщает PRIMPRESS. Уточняется, что расплатиться за покупку можно будет по оставшейся от товара упаковке в случае, если до кассы от продукта больше ничего не осталось.
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