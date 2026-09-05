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Военное обозрение

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«Метинвест»: После ракетного удара доменные печи «Камет-Стали» остановлены

«Метинвест»: После ракетного удара доменные печи «Камет-Стали» остановлены

Сообщается, что технологические процессы металлургического комбината в Днепродзержинске (Каменском) невозможны.

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