«Метинвест»: После ракетного удара доменные печи «Камет-Стали» остановлены

Сообщается, что технологические процессы металлургического комбината в Днепродзержинске (Каменском) невозможны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Действующий прези...
- Алиев считает, чт...
- Украинский посол ...
Вот вам СУКИ БАНДЕРОВСКИЕ и де КОММУНИЗАЦИЯ , о которой вы так МЕЧТАЛИ ... ПОЛУЧИТЕ , ЖРИТЕ ПОЛНОЙ ЛОЖКОЙ и ДАВИТЕСЬ , МЕЧТЫ СБЫВАЮТСА ...!!!