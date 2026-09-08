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Царьград

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Никушор Дан заблокировал поправку об увеличении производства алкоголя

Никушор Дан заблокировал поправку об увеличении производства алкоголя

Президент Румынии Никушор Дан заблокировал законопроект об увеличении норм производства домашнего алкоголя до 200 литров в год.

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