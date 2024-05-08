Путин сказал президенту Узбекистана, что ожидает поставок овощей и фруктов

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в среду, 8 мая, заявил, что ожидает поставки фруктов и овощей, как прошлом году, поскольку – «это хорошо и нам и вам», – сообщили в Кремле.