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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валентенко о Кузнецове: «Несмотря на неяркую статистику в сезоне, это очень полезный и креативный игрок. Последнего слова в НХЛ он еще не сказал»

По ходу текущего сезона 31-летний форвард перешел из «Вашингтона» в «Каролину». В 8 матчах за «Харрикейнс» в плей-офф он набрал 5 (3+2) очков.

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