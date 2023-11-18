Неизвестные ограбили двух курьеров на 300 000 000 рублей возле банка

Неизвестные открыли стрельбу и похитили 300 млн рублей возле банка в Москве Неизвестные открыли стрельбу возле банка в центре Москвы и ограбили двух мужчин на крупную сумму, сообщили в столичной прокуратуре.
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