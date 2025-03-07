Мужчины медиацентра «Салехард» решили сделать особенный подарок женщинам города! В предпраздничный день они с самого утра дарили улыбки, хорошее настроение и тюльпаны прохожим, радуя прекрасную половину города Салехарда.
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