Живя в Советском Союзе, я не был коммунистом. Пожив в современной России, я им стал

Валерий Евстафьев

Лепет детский. Замечено: как только честный человек начинает вспоминать о жизни в СССР - будет лепет детский, говорящий о том, что причина краха СССР докладчиком не познана. Почему защищать СССР вышли люди с дрожащими руками, а 19 млн. коммунистов попрятались, у докладчика нет ответа. Пример, цитата автора статьи: "было в том времени что-то такое, чего больше нет не только в России, но и где-либо ещё". Но, что ЭТО БЫЛО, автор не понял. Рискну предположить: пока была единая божественная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль, был и СССР. Расшифровка: - божественная (носители - наши старики): не убивай, не вреди, не ври, не кради, не завидуй, не сквернословь, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальная (носители - коммунисты): один за всех и все за одного; от каждого по способностям, каждому по труду, кто не работает, тот не ест; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым, не делай культ из личного мнения - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; "сам погибай, а товарища выручай (А.В. Суворов)", "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Иоанн, 15:13)"; - патриотическая (носители - ветераны): наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; нам чужого не надо, но своего не отдадим; коллективный моральный иммунитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - основополагающая (носители - советская власть): в России справедливо только соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать единой морали. Рассвет единой морали был в 1943-1953 гг., дальше - стариков и ветеранов становилось всё меньше, коммунисты и власть постепенно превращались в карьеристов, лицемеров, борцов за личное благосостояние; единая мораль рассыпалась и уже никакой Моральный Кодекс не работал, поскольку образование утверждало, что Бога нет и ссылаться на Его моральные принципы было как-то неудобно. Автор, Вы согласны с тем, что именно ЭТО и "было в том времени что-то такое, чего больше нет не только в России, но и где-либо ещё"?