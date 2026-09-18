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За «адские санкции» Китай готов ввести для США бессрочный бан на иттрий

За «адские санкции» Китай готов ввести для США бессрочный бан на иттрий Перед предстоящей встречей президентов США и Китая агентство Reuters сообщает, что .

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