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Кирилл Молчанов: Германия беззащитна перед «Орешником»

Кирилл Молчанов: Германия беззащитна перед «Орешником»

Германия беззащитна перед «Орешником», сообщает Bild со ссылкой на секретный доклад немецкого МИД. Канцелярия министра Анналены Бербок заказала внутренний правительственный анализ по защите от баллистических ракет для Украины и для Германии, который поручили офицеру связи бундесвера в МИД Германии совместно с экспертами по противовоздушной обороне.

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