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Штурмовики ВС России уничтожили боевиков около Доброполья в ДНР

Штурмовики ВС России уничтожили боевиков около Доброполья в ДНР

В Минобороны России рассказали, что штурмовики 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили живую силу ВСУ на окраине населённого пункта Доброполье ДНР.

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