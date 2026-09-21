Штурмовики ВС России уничтожили боевиков около Доброполья в ДНР

В Минобороны России рассказали, что штурмовики 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили живую силу ВСУ на окраине населённого пункта Доброполье ДНР.
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