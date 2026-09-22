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Frank Media

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«М.Видео» начала регистрацию ПВЗ под собственным брендом

Маркетплейс «М.Видео» начал регистрацию новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении Frank Media).

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