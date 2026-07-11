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«Я человеку испоганил судьбу»: почему Игорь Лифанов называет себя сволочью и как он живет после слухов об изменах молодой жены

«Я человеку испоганил судьбу»: почему Игорь Лифанов называет себя сволочью и как он живет после слухов об изменах молодой жены

Актер Игорь Лифанов, получивший известность благодаря брутальным ролям спецназовцев и бандитов, в реальной жизни называет себя «сволочью» и открыто признается в совершенном когда-то предательстве.

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