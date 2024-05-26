Дачникам напомнили об аресте за выращивание некоторых побегов

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин призвал садоводов провести уборку на своих дачных участках и выкопать все запрещенные растения, чтобы избежать ответственности.
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