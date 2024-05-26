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Дачникам напомнили об аресте за выращивание некоторых побегов

Дачникам напомнили об аресте за выращивание некоторых побегов

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин призвал садоводов провести уборку на своих дачных участках и выкопать все запрещенные растения, чтобы избежать ответственности.

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